Minero de Tanzania se vuelve millonario al descubrir dos piedras preciosas

El minero Saniniu Laizer, de 52 años de edad, se convirtió de la noche a la mañana en un singular millonario al encontrar y vender dos gemas preciosas de tanzanita las cuales pesaban 9.2 y 5.8 kilogramos respectivamente.

El minero Saniniu Laizer descubrió dos piezas de tanzanita y las vendió por 3.4 millones de dólares

Laizer, quien tiene 4 esposas y más de 30 hijos, recibió un jugoso cheque de 7.74 billones de chelines tanzanos, que equivalen aproximadamente unos 3.4 millones de dólares. Era tanta su alegría que mató una de sus vacas y celebró una fiesta con sus amigos y familiares.

El hombre anunció que desea compartir sus nuevas riquezas con su comunidad por lo que construirá una escuela y un centro comercial en el distrito de Simanjiro, en la región de Manyara.

“Quiero construir una escuela cerca de mi casa. Hay muchas personas pobres por aquí que no pueden permitirse llevar a sus hijos a la escuela… No he tenido una educación, pero me gusta que las cosas funcionen de manera profesional. Por lo tanto, quiero que mis hijos manejen el negocio profesionalmente”, declaró Saniniu a la agencia de noticias británica BBC.

No quiero cambiar mi estilo de vida, voy a seguir cuidando mis 2,000 vacas y continuaré mi vida sin preocuparme de mis seguridad ahora que soy rico, expresó el minero.

¿Qué es la Tanzanita?

La tanzanita es una de las gemas más raras de La Tierra que fueron descubiertas en las laderas del monte Kilimanjaro, en el norte de Tanzania en el año de 1967. Cómo es el único yacimiento en todo el mundo tiene un elevado precio y es conocida como “El diamante índigo” por su extrema rareza.

Se suele utilizar en collares y pendientes; uno de los ejemplares más famosos pesa 242 quilates y se llama Reina del Kilimanjaro la cual está engastada en una tiara y forma parte de la colección privada de Michael Scott, el primer directo ejecutivo de la empresa estadounidense Apple.

Hasta hace poco, la gema de tanzanita más grande extraída de Tanzania pesaba 3.3 kilogramos, por lo que su hazaña entrará a los libros de la historia. Sin embargo varios geólogos estiman que éstas se agotarán en los próximos 20 años.

Este afortunado hombre logró extraer las piedras de color azul violeta en una mina del norte de su país, las cuales están rodeadas por un muro para evitar el contrabando.

Fue la empresa Tiffany & Co quien la bautizó con ese nombre inspirándose en el nombre de Tanzania, el país donde fue descubierta.