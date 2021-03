La influencer y ex estrella de cine para adultos Mia Khalifa fue captada en una extraña situación. Paseaba con su perro y no tenía bolsas por lo que usó su mascarilla para recoger las heces, luego las tiró a un basurero y se puso otra vez el protector facial. Las imágenes se viralizaron y provocaron asco en redes sociales, donde la misma Khalifa explicó que «al menos no soy anti mascarillas».

-Publicidad-