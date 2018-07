Mesut Ozil anuncia su retiro de la selección de Alemania

El atacante Mesut Ozil, de 29 años de edad, anunció hoy su retiro de la selección de Alemania a raíz de unas fotografías que se tomó junto al presidente de Turquía, la cual generó mucha controversia en esa nación europea.

Fue el propio Ozil, quien tiene raíces turcas, quien anunció al mundo este domingo a través de su cuenta oficial de Twitter que se retira de la selección germana de fútbol.

El delantero del Arsenal FC, en Inglaterra, aseguró que la forma en que ha sido tratado por la Federación Alemana de Fútbol le hace “no querer volver a vestir la camiseta del equipo nacional alemán”. “Tengo un sentimiento de (haber sido tratado con) racismo y falta de respeto”, agregó.

“Para mí, hacerme una foto con el presidente Erdogan no tiene nada que ver con la política o con las elecciones, sino con el respeto hacia el máximo cargo del país de mi familia”, explicó.

Y es que Ozil fue duramente criticado en Alemania por una sesión fotográfica junto al presidente Recep Tayyip Erdogan antes de celebrarse el Mundial Rusia 2018.

El director técnico de Alemania Joachim Löw decidió mantenerlo en el equipo y hasta la canciller Angela Merkel expresó su deseo de que la afición dejara de abuchearlo cada vez que saltaba al campo.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018