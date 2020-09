Este lunes Lionel Messi regresó a los entrenamientos del Barcelona, para reintegrarse al equipo, casi dos semanas después de enviar un burofax en el que anunciaba su intención de dejar el equipo.

Messi regresa a los entrenamientos con el Barcelona

El argentino de 33 años, llegó a la ciudad Joan Gamper, donde empezará a entrenar con el nuevo técnico azulgrana Ronald Koeman.

«La decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra», dijo el viernes.

El jugador de 33 años cumplirá de esta forma con el último año de su contrato y al final de la temporada podrá irse sin pagar por su traspaso.

La semana pasada el argentino no había acudido a los primeros entrenamientos del Barcelona como una señal de que había decidido salir.