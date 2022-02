Mensaje del Pueblo y Gobierno de Nicaragua al Papa Francisco

Papa Francisco

El Presidente-Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo envían un mensaje en nombre del pueblo y gobierno de Nicaragua a Su Santidad Papa Francisco, en ocasión de conmemorarse el 93 Aniversario de la firma de los Pactos de Letrán que reafirmaron la Independencia y la Soberanía Nacional del Estado de la Ciudad del Vaticano.

A continuación mensaje íntegro:

Jueves, 10 de Febrero, 2022

Managua, Nicaragua

Su Santidad

Papa Francisco

Estado de la Ciudad del Vaticano

Ciudad del Vaticano

Santísimo Padre,

Le saludamos con la Humildad, Devoción y Gratitud de todas las Familias de nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, que avanza sobre Sendas de Paz y Prosperidad con reverente Fe en Cristo, Nuestro Dios y Salvador.

En Nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en Nuestro Propio Nombre, nos enorgullece expresar nuestras más Sinceras Felicitaciones a Usted y al Estado de la Ciudad del Vaticano, al conmemorar, este próximo 11 de febrero, el 93 Aniversario de la firma de los Pactos de Letrán que reafirmaron la Independencia y la Soberanía Nacional.

En esta fecha memorable que coincide con las celebraciones de la aparición de Nuestra Señora la Virgen en Lourdes y en ese mismo Espíritu Mariano, cargado de Virtudes Sanadoras y Purificadoras y a la vez tan valiosas para nuestro Corazón Nicaragüense, Oramos por Usted, por la Paz Mundial, por el fin de las enfermedades, por la erradicación de la pobreza y por la construcción de un Mundo cada vez más justo y más solidario.

Que Dios nuestro Padre y Nuestra Madre María Santísima continúen concediéndole Sabiduría, Salud, Fortaleza y Valentía para el Cumplimiento de su Sagrada Misión.

Con el profundo cariño, respeto y reconocimiento de todas las Familias Nicaragüenses.

FIRMAS



Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

———————–

Versión en Inglés

Thursday, 10th February, 2022

Managua, Nicaragua

Holy Father

Pope Francisco

Vatican City State

Vatican City

Holy Father,

We greet you with the Humility, Devotion and Gratitude of all the Families of our Nicaragua, Always Blessed and Always Free, that moves forward upon Paths of Peace and Prosperity with reverent Faith in Christ, Our God and Savior.

In the Name of the People and Government of Reconciliation and National Unity of the Republic of Nicaragua, and on our own Behalf, we are proud to express our most Sincere Congratulations to You and to the Vatican City State, as we commemorate the 93rd Anniversary of the signing of the Lateran Pacts that reaffirm Independence and National Sovereignty, this coming 11th February.

On this memorable date that coincides with the celebrations of the apparition of Our Lady the Virgin in Lourdes and in that same Marian Spirit filled with Healing and Purifying Virtues and that remain so valuable for our Nicaraguan Heart, We Pray for You, for World Peace, for the end of all diseases, for the eradication of poverty and for the edification of a world that is more just and more supportive.

May God our Father and Our Blessed Mother Mary continue to grant you Wisdom, Health, Strength and Courage to carry out your Sacred Mission.

With the profound affection, respect and recognition of all the Nicaraguan Families.



Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo