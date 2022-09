Médico que atendió parto en un triciclo en El Viejo recomienda las Casas Maternas de Nicaragua

El humanitarismo y la solidaridad es lo que aplicó el cirujano general Yorbin José Corea Monzón, graduado en La Habana, Cuba, al asistir a una joven a quien le ayudó a dar a luz a bordo de un triciclo en una calle del municipio El Viejo, en Chinandega.

El sorpresivo hecho sucedió la mañana de ayer lunes cuando la muchacha viajaba a bordo del triciclo y de pronto sintió los dolores de parto en plena vía, por lo que el caponero se bajó de inmediato a pedir ayuda.

El doctor Corea Monzón indicó que estaba en su negocio cuando vio que una mujer se quejaba de dolor afuera, por lo que salió de inmediato a ver qué sucedía y cuando observó que era un parto se dijo así mismo: “aquí vas a tener que echarlas todas”.

El doctor Yorbin José Corea Monzón

“El niño ya estaba con la cabecita asomando por el cuello y no hice más que ayudarle a que lograra salir”, expresó el médico.

“Me quede solo con ella y en el momento de su pujo, de su dolor, tenía miedo que el triciclo se diera vuelta o cogiera para atrás. Mi prioridad era el niño, que no se cayera, y que no hubiera ninguna complicación. Me dije vamos a salvar la vida de este niño, y eso me motivó a ayudar”, agregó el doctor Corea Monzón.

Después de su valiosa acción humanitaria y solidaria, el galeno señaló la importancia de hacer uso del sistema de salud público que ofrece Nicaragua a las mujeres en estado de buena esperanza.

“Son situaciones que se pueden prevenir, hoy en día contamos con casas de maternidad en cada municipio, para ingresar a toda embarazada con escasas condiciones económicas o de riesgo”, señaló.

En relación a la atención que brindó señaló que es un riesgo grande porque estás haciendo un parto en condiciones no adecuadas y en algo móvil; y la otra cosa es que el niño pudo haber sufrido una asfixia con el cordón umbilical o se hubiera caído.

“Primeramente, yo le doy gracias a Dios, ya que él me impulso a salir de inmediato y me ayudó a tener el control de la concentración”, concluyó el doctor Yorbin José Corea Monzón, cuya labor sigue siendo aplaudida en las redes sociales.