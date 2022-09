Mayweather confirmó la revancha contra McGregor: “No sabemos si va a ser una exhibición o una pelea real”

El estadounidense además anunció que en noviembre se enfrentará contra el youtuber Deji

LONDON, ENGLAND – JULY 14: Floyd Mayweather Jr. and Conor McGregor come face to face during the Floyd Mayweather Jr. v Conor McGregor World Press Tour at SSE Arena on July 14, 2017 in London, England. (Photo by Matthew Lewis/Getty Images)

Los fanáticos del boxeo podrán disfrutar una vez más de Floyd Mayweather, quien a sus 45 años anunció cuáles serán sus próximas dos presentaciones para continuar con esta serie de peleas de exhibición que viene realizando desde su retiro. El estadounidense sorprendió al confirmar que en 2023 le dará la revancha a Conor McGregor.

En diálogo con Daily Mail, el púgil que se retiró como campeón mundial declaró: “Quiero salir este fin de semana y divertirme (contra el japonés Mikuru Asakura). Luego tengo otra exhibición en Dubai en noviembre y yo y Conor McGregor en 2023″. De esta forma se confirmaron los rumores de las últimas semanas que indicaban que había habido un acercamiento entre el luchador de MMA y el ex boxeador.

“No sabemos si va a ser una exhibición o una pelea real. Pero ha habido conversaciones de ambos. Preferiría una exhibición, no me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real”, agregó Mayweather, quien continuó: “Entonces, muchachos como Conor McGregor y muchachos que realmente no golpean fuerte, como youtubers o de UFC, realmente no me importa chocar con ese tipo de individuos, pero nada me pondrá en una posición en la que me voy a hacer daño”.

Este fin de semana, Money se presentará en Japón ante el luchador de MMA de 30 años Mikuru Asakura. Más tarde, en noviembre se verá las caras en Dubai contra el youtuber Deji y en 2023, con día y sede a confirmar, le dará la revancha a McGregror.