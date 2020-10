Masaya barre a Los Toros y se ubica en la segunda posición del Pomares Sub 23

El conjunto de Masaya consiguió par de victorias ante los Toros de Chontales y se ubicaron en la segunda posición del campeonato nacional de béisbol Germán Pomares Sub 23.

Las Fieras del San Fernando vencieron 10-0 por nocaut y 4-2 a los Toros, las victorias fueron para Jefferson López y Oliver Espinoza, los derrotados Ángel Canales y Jackson Valverde.

-Publicidad-

Por las fieras el mejor a la ofensiva fue Maynor Rodríguez que en la doble cartelera conecto cuatro imparables en cinco turnos y anoto cuatro.

Por su parte Malpaisillo venció 4-3 a los Indígenas de Matagalpa, gano el desafío Edwin García y Dilmer Mejía con relevo de don entradas se apunto el juego salvado. Por los norteños perdió Harold Martínez.

Por Malpaisillo los mejores bateadores fueron: Carlos Pérez de 4-2, Marlon Díaz 4-2, Dilmer Mejia 4-2 con cuadrangular, Enmanuel Trujillo 2-1, con cuadrangular.

La tabla de posiciones está de la siguiente manera: En el grupo “A” los Dantos son lideres con récord de 10-4, Masaya 10-6, Frente Sur-Rivas 8-6, Toros de Chontales 8-8, Indios del Bóer 7-7, Tiburones de Granada 6-8 y Boaco 3-13.

En el grupo “B” el líder es Matagalpa con 12-6, León 10-6, Malpaisillo 11-7, Estelí 10-8, Madriz 6-10 y Nueva Segovia 3-15.

Los Juegos para hoy jueves 29 de octubre son los siguientes: En Managua, Bóer vs Rivas y en Matagalpa, los Indígenas de Matagalpa vs Nueva Segovia, ambas carteleras se jugaran dos partidos de siete entradas cada uno, a las 10 am.

Para el viernes 30 de octubre a las 10 am: En Totogalpa, Madriz vs León y en Estelí, los norteños vs Malpaisillo, ambas carteleras serán doble juego.