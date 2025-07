Indemnización por vuelo retrasado en 2025: nuevas reglas y lo que puedes exigir

En 2025, los derechos de los viajeros están en el punto de mira. La Unión Europea quiere cambiar las reglas, ya que van a modificar cómo se reclama por un vuelo retrasado y, aunque Nicaragua no esté en la UE, esto también importa al país: muchos ciudadanos vuelan con aerolíneas europeas, o hacen escala allá. Por eso, también les puede afectar.

Antes, si tu vuelo se retrasaba tres horas o más, podías pedir dinero. La compensación dependía de la distancia. ¿Cuánto daban? Entre 250 y 600 euros. Era de lo mejor que había en protección al pasajero, pero ojo: eso podría cambiar, y pronto.

La propuesta nueva dice esto: si el retraso es menor de cuatro horas, no puedes reclamar. Solo desde cuatro horas en vuelos cortos, y desde seis horas si el vuelo es largo, o sea: menos gente podrá pedir indemnización.

Y no solo eso, por si fuera poco, las cantidades también bajan. Si antes podías recibir 600 euros, ahora el tope sería 500. En vuelos medios, solo te darían 300 euros, así de simple.

Las asociaciones de consumidores están que arden: dicen que es un retroceso, que se están perdiendo derechos ganados y que, cómo no, esto favorece más a las aerolíneas que al pasajero.

Aquí en Nicaragua, muchos viajan a Madrid, Ámsterdam o París. Si el retraso te sucede en Europa, las normas todavía se aplican. Por eso es clave saber cómo y cuándo reclamar. Una buena opción es usar https://aircashback.com/es/indemnizacion-retraso-vuelo, que te guía gratis en todo el proceso.

Los abogados dicen lo siguiente: las reglas nuevas aún no entran en vigor. Sería a finales de 2025. Eso significa algo muy importante: si tu vuelo se retrasa este año, aún puedes reclamar con las reglas anteriores, pero hay que moverse rápido y guardar todo.

¿Qué necesitas tener? Billete, tarjeta de embarque, código de reserva, pruebas del retraso. También guarda recibos: si pagaste comida, hotel o taxi, podrían devolverte ese dinero.

Y no olvides un detalle clave: ¿quién causó el retraso? Si fue por tormenta o huelga externa, puede que no cobres, pero si fue culpa de la aerolínea (fallo técnico o mala planificación) sí puedes pedir tu indemnización.

¿Y el gobierno de Nicaragua? De momento, no ha dicho nada. Algunas aerolíneas que operan aquí ya han apoyado el cambio. Dicen que las reglas actuales les cuestan demasiado, que así no se puede mantener el negocio. Así está la situación en el momento presente (hasta próximo aviso): si viajas, lo mejor es que te informes bien, porque si no reclamas, nadie lo va a hacer por ti.