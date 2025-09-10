¿Cómo ver las historias de Snapchat de alguien de forma anónima?

Ahora tenemos problemas que nuestros antepasados no previeron. Un antiguo griego jamás habría imaginado que las generaciones venideras tendrían dificultades para ver las historias de Snapchat de alguien de forma anónima.

Bueno, para ser honestos, ni siquiera pensarían que algo como Snapchat pudiera existir, y que su existencia traería consigo tantos desafíos tecnológicos.

Pero todos los problemas tienen solución, así que encontraremos soluciones para ver las historias de Snapchat sin ser detectado. Aunque no sea tan sencillo como uno quisiera, existen algunas maneras útiles de hacerlo.

Continúe leyendo para conocer estos tres métodos junto con sus limitaciones y pasos.

Por qué es importante el anonimato al ver historias de Snapchat

La curiosidad, una palabra aparentemente simple, es el motor clave de gran parte del comportamiento en redes sociales. Los humanos, curiosos por naturaleza, queremos mantenernos en contacto con nuestros amigos y saber cómo están los demás discretamente.

Sin embargo, un gran obstáculo puede ser la lista de espectadores de las historias de Snapchat. Ahora que la otra persona sabe quién vio sus historias, las personas desean mayor privacidad.

Ya sea para mantener sus intereses privados o para evitar directamente preguntas de seguimiento, el anonimato puede ayudarlos a satisfacer su curiosidad.

Pero no todo es diversión para los padres, ya que hay mucho más en juego para ellos. Teniendo en cuenta que el 81 % de los usuarios diarios de Snapchat suelen usar la función Historias, los niños no son la excepción.

Sin embargo, a diferencia de los adultos, son más propensos a compartir demasiado, a asumir riesgos, a revelar su ubicación y a ser manipulados por desconocidos. Por lo tanto, aunque estas historias desaparecen después de 24 horas, su impacto puede perdurar más tiempo.

Sin embargo, si un padre revisa las historias de un niño desde su cuenta principal, este puede eliminarlo de su lista de amigos u ocultarlas por completo. Para evitar que esto ocurra, los padres recomiendan ver discretamente las historias de Snapchat de sus hijos desde el principio.

Crear otra cuenta

La mayoría de las veces, cuando quieres ver las historias de Snapchat de alguien de forma anónima, puedes intentar usar una segunda cuenta.

Si la persona objetivo tiene historias públicas, simplemente puedes usar este perfil anónimo para verlas sin tener que depender de tu cuenta principal para ver las historias.

Por otro lado, para las cuentas privadas, el enfoque es ligeramente diferente. Dado que ahora es bastante común aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, puedes enviarles una solicitud de amistad desde la otra cuenta sin revelar tu verdadera identidad.

Una vez aceptado, usted podrá ver sus historias libremente mientras ellos continuarán asumiendo que alguien más las está viendo, no usted.

Si bien es útil, el método presenta algunas desventajas claras, como la posibilidad de que tu solicitud no sea aceptada. Además, Snapchat también puede suspender o eliminar cuentas que parezcan falsas o infrinjan sus términos de servicio.

De todas formas, si aún deseas probar este método, aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Ve a la aplicación Snapchat en tu teléfono y cierra la sesión de tu cuenta principal.

Haga clic en “Registrarse” para crear una nueva cuenta con un correo electrónico y un nombre de usuario que no estén afiliados a usted.

Añade la cuenta del usuario objetivo a este nuevo perfil.

Revisa sus historias de vez en cuando sin que ellos sepan que eres tú.

Utilice el rastreador de Snapchat Xnspy

Ahora, los métodos para ver historias anónimas de Snapchat pueden tomar un giro interesante cuando se trata de padres que desean garantizar la seguridad de sus hijos. En lugar de recurrir a atajos y métodos deshonestos que podrían no dar resultados, los expertos recomiendan usar el rastreador de Snapchat Xnspy.

La aplicación está diseñada para que los padres monitoreen la actividad telefónica de sus hijos de forma remota, incluido Snapchat.

Para ello, Xnspy se ejecuta en segundo plano en el teléfono objetivo, recopila la actividad requerida y la sube al panel web para que los padres la vean. Entre las funciones que ayudan a recopilar datos de las historias de Snapchat se incluyen la grabadora de pantalla y el keylogger .

Con la grabadora de pantalla, Xnspy toma capturas de pantalla de la actividad del teléfono cada 5-10 segundos. Por lo tanto, todo lo que un niño comparte en sus historias, incluso si está oculto, es visible para los padres.

Para facilitar la navegación a través de esta enorme cantidad de datos, Xnspy ofrece una subcategoría para Snapchat y además tiene filtros de búsqueda.

Por otro lado, el keylogger guarda todas las pulsaciones de teclas realizadas por el niño en el teléfono objetivo. La información proporcionada incluye el icono de la aplicación donde se realizaron las pulsaciones, las marcas de tiempo y el texto completo escrito.

Con los datos a mano, los padres pueden ver los subtítulos que sus hijos agregan a estas historias.

Para utilizar Xnspy y sus funciones, siga estos pasos:

Vaya al sitio web de Xnspy y compre un plan de precios que incluya todas las funciones necesarias.

Después de recibir el correo electrónico de confirmación, instale Xnspy en el teléfono de destino.

Conceda el permiso solicitado y oculte la aplicación.

Abra el panel web, luego vaya al grabador de pantalla y al keylogger para ver todas sus historias de Snapchat.

Activar el modo avión

Si eres uno del 66% de usuarios que quieren ver las historias de Snapchat de sus amigos todos los días, pero con el desafío adicional del anonimato, tenemos una solución inteligente para ti, es decir, el modo avión.

Cuando el modo avión está activado, el dispositivo se desconecta de todas las conexiones de red; por lo tanto, los usuarios pueden usar la precarga y la visualización sin conexión temporal para ver historias sin ser detectados.

Esto se debe a que si revisas estas historias precargadas después de que tu teléfono haya perdido todas las conexiones, tu nombre no aparecerá en la lista de espectadores.

Sin embargo, una vez hecho esto, debes salir de la aplicación por completo antes de desactivar el modo avión. Si no lo haces, tu nombre aparecerá en la lista y tu identidad podría quedar expuesta.

Para ejecutar este método correctamente, siga los pasos indicados:

Abre Snapchat en tu teléfono y deja que las historias se carguen sin abrirlas.

Vaya a la configuración de su teléfono y active el modo avión.

Regresa a Snapchat y mira las historias que quieras de forma anónima.

Cierre la aplicación por completo y desactive el modo avión para restaurar Internet.

Consideraciones éticas al utilizar estos métodos

Ahora bien, la verdad sea dicha, estos métodos llegaron para quedarse porque es mucho más probable que Snapchat cambie su nombre a que sus políticas de privacidad cambien pronto.

Sin embargo, independientemente del método utilizado, desde una cuenta falsa hasta un rastreador de Snapchat, no se debe violar la privacidad de nadie. En concreto, los padres, al supervisar a sus hijos, deben ser conscientes y responsables.

Al prestar la debida consideración a todas las cuestiones éticas, puede mantener un vínculo respetuoso y, al mismo tiempo, garantizar la confianza.

Recuerde, no es necesario ser invasivo para proteger a su hijo.