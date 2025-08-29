Cómo han cambiado los métodos de preparación para el cambio de husos horarios

El problema del cambio de husos horarios es muy importante para los deportistas que participan en competiciones internacionales. Un cambio brusco en los ritmos biológicos puede reducir la resistencia entre un 15 % y un 20 % y ralentizar la reacción entre 0,2 y 0,3 segundos.

Antes, la solución consistía en llegar entre 3 y 5 días antes del inicio, pero los enfoques modernos han cambiado este plazo. Ahora se tienen en cuenta no solo las horas de vuelo, sino también la reacción individual del deportista.

En la década de 1990, se hacía hincapié en los medicamentos y los somníferos para adaptarse más rápidamente. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que este método solo ayuda en parte y no siempre es seguro. Hoy en día, los entrenadores utilizan un enfoque combinado: ajustan el horario de sueño, la alimentación y los entrenamientos entre 7 y 10 días antes del vuelo. Esto permite reducir casi a la mitad el efecto del jet lag.

Enfoques modernos para la adaptación

Las técnicas actuales incluyen el cambio gradual de la hora de levantarse y de los entrenamientos mientras aún se está en casa. También se utilizan paneles luminosos que regulan la producción de melatonina. Todo ello permite mantener el nivel de reacción y coordinación incluso cuando se cambian 6-8 husos horarios.

Los elementos clave de la preparación para el cambio de hora son los siguientes:

7-10 días: el periodo óptimo para la adaptación previa

30-40 minutos: cambio diario de la hora de dormir

15 %: reducción media del cansancio con un control de la alimentación

20-30 minutos: sesiones de luz por la mañana para reajustar el biorritmo

2-3 entrenamientos ligeros al día después de la llegada

Estos métodos reducen el riesgo de lesiones y permiten alcanzar el máximo rendimiento más rápidamente. Los deportistas señalan que, con una adaptación adecuada, ya al segundo día se sienten al 80-90 % de su forma óptima. Esto es especialmente importante para los deportes con series cortas de salidas. Hoy en día, la preparación para el cambio de huso horario se incluye en el plan general del ciclo de entrenamiento. El resultado en la salida depende de la rapidez con la que el deportista se adapte. Ignorar este factor puede costar una medalla, incluso con una técnica perfecta. Por eso, los equipos recurren cada vez más a especialistas en cronobiología deportiva.