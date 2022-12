Más de 150 pinoleros víctimas de la delincuencia, claman por ayuda en México, para volver a Nicaragua

Después de ser víctimas de secuestros, robos, pasar hambre, humillaciones, dormir en el suelo y a la intemperie, más de 150 nicaragüenses se encuentran varados en Tapachula, México, esperando ayuda para regresar a Nicaragua.

Los compatriotas expresaron de forma unánime que la delincuencia los dejó sin dinero para continuar su travesía para llegar de forma irregular a Estados Unidos, por lo cual la única opción que les queda es volver a su país.

Uno de los nicaragüenses varados en México, quien pidió no ser identificado porque le da vergüenza, expresó que no vale la pena haberse arriesgado, ya que lo que está sufriendo no se lo desea a nadie.

“Mejor me regreso ya que aún tengo vida”, dijo otro compatriota de iniciales J.D.P.C., tras hacer fila en el consulado de Nicaragua en Tapachula, para solicitar ayuda para regresar a nuestro país.

“Nos han robado todo y lo que nos espera adelante es incierto. Somos más de 150 nicaragüenses, los que esperamos, salir lo más pronto posible de aquí”, dijo el coterráneo.