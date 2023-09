Más de 100 oficiales de servicios médicos de la policía son ascendidos

En saludo al 44 aniversario de fundación de la Policía Nacional, este sábado se realizó el acto de ascenso en grados a 112 oficiales de la División de Servicios Médicos de la institución del orden público entre ellos médicos, enfermeras, licenciados en farmacias, laboratorio y afanadora.

La jefa de bloque, Ondina Elena Espinal destacó que con este ascenso se reafirma el compromiso de seguir manteniendo la paz en nuestra patria llenos de vocación a la institución para servir con amor.

Mientras que en el departamento de Granada se ascendieron a 84 compañeros entre ellos 30 mujeres a capitanes, sub oficial mayor, sub oficial, sub inspector y tenientes.