Marvel lanza el trailer de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

La productora Mavel Studios publicó oficialmente el primer trailer de la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, la esperada secuela de este super héroe.

El avance promocional fue presentado en los cines de todo el mundo después de los créditos de la última película de Spider-Man.

Varios expertos catalogaron la jugada de Marvel como un acto desvergonzado de mercadotecnia.

Elizabeth Olsen regresa a la pantalla grande interpretando a La Bruja Escarlata tras los eventos ocurridos en la serie WandaVision para ayudar al personaje principal de Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch.

Ellos dos serán los protagonistas de esta nueva historia que surge tras los efectos generados luego que Doctor Strange ayudó a Peter Parker.

Ahora el mejor hechicero de Marvel tendrá que enfrentarse a sus peores enemigos: un barón Mordo ya totalmente inclinado hacia las tinieblas, el primigenio y aberrante Shuma-Gorath y… él mismo como versión oscura.

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena el 7 de mayo