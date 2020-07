Maritza Rivas acude al doctor por extraño sangrado

View this post on Instagram

Hoy casi me da algo xq de mi pecho izquierdo por 2da vez me salió una gota de sangre… la primera vez fue hace como semana y media y la otra fue ahora… . Como mujeres siempre, pero SIEMPRE tenemos que estarnos revisándonos y ante cualquier anormalidad llamar a su doctora de base… yo llamé a mi #ginecóloga @xaviera_riveralainez del @consultoriomixar y me dijo que hoy mismo me hiciera un #ultrasonido para revisar qué podría ser… . Me fui donde @clinicaecodiagnostica les dejo el número de teléfono por si quieren cotizar exámenes de imagenología u otro servicio #whatsapp ☎️ 84650672 . Ahorita tienen una #PROMO de ultrasonido de mama + cuello (para revisar tiroide) a $20… yo me hice la de la tiroides de paso xq nunca me había revisado… . Por dicha todo bien 🙏🏻 al parecer son problemas hormonales que toca seguir en revisión… . Recuerden SIEMPRE estar pendientes de su cuerpo para identificar a tiempo cualquier problema!!! . . 💐 #Faceshield + mascarilla @mascarillasnicaragua . . #Salud #Nicaragua #Managua #Ecodiagnóstica #Prevención #SaludPrimero