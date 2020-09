Managua FC jugará en octubre y Real Estelí en noviembre en la CONCACAF

La La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol dio a conocer de manera oficial el Calendario de la Liga CONCACAF 2020, donde los equipos nicaragüenses Real Estelí y Managua FC estarán participando.

Los capitalinos estarán en la fase previa ante el FAS de El Salvador el martes 20 de octubre a las 8 pm en San Salvador y los norteños (campeones nacionales) en fase de octavos de final visitarán Costa Rica para enfrentarse al Club Sport Herediano el 5 de noviembre a las 8:15 pm. Recordemos que estas llaves son a partido único.

“La ronda preliminar y los octavos de final se jugarán en un formato de eliminación directa de un solo partido en el estadio del club mejor clasificado”, destacó el comunicado.

El calendario de la ronda preliminar es el siguiente:

Martes, 20 de octubre de 2020

Arcahaie FC (HAITI) vs Verdes FC (BELICE)

CD FAS (SLV) vs Managua FC (NCA)

Miércoles, 21 de octubre de 2020

CA Independiente (PAN) vs Antigua GFC (GUA)

LD Alajuelense (CRC) vs Cibao FC (DOM)

Jueves, 22 de octubre de 2020

CD Municipal Limeño (SLV) vs Forge FC (CAN)

FC Motagua (HON) vs Comunicaciones FC (GUA)

El calendario de los octavos de final es el siguiente:

Martes, 3 de noviembre de 2020

Tauro FC (PAN) vs CD Municipal Limeño (SLV)

San Francisco FC (PAN) vs LD Alajuelense (CRC) o Cibao FC (DOM).

CD Marathon (HON) vs CA Independiente (PAN) o Antigua GFC (GUA)

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

Deportivo Saprissa (CRC) vs CSD Municipal (GUA)

Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON) o Comunicaciones FC (GUA)

Jueves, 5 de noviembre de 2020

Waterhouse FC (JAM) vs Arcahaie FC (HAI) o Verdes FC (BLZ)

CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

CD Olimpia (HON) vs CD FAS (SLV) o Managua FC (NCA)

Los cuartos de final se jugaran en Diciembre, las semifinales y la gran final en Enero del 2021.