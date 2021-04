Madre perdona al asesino de su hijo en Domingo de Resurrección

El jovencito Ariosto Enrique Ruiz Chavarría, de 16 años de edad, fue asesinado con arma blanca la madrugada de este domingo en las inmediaciones del parque central de San Juan del Sur, en Rivas.

Cazadores de Noticias informaron que Ruiz Chavarría llegó a San Juan del Sur con varios amigos la mañana del sábado y a eso de las 2 de la madrugada de hoy se vio involucrado en una discusión, que desencadenó el hecho de sangre.

El menor fue trasladado de emergencia al hospital Gaspar García Laviana, de San Juan del Sur, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso.

Extraoficialmente se conoció que Ruiz Chavarría presentaba una puñalada en el abdomen y heridas abiertas en el costado izquierdo y el tórax.

Su mamá perdonó al homicida

A través de la red social Facebook, doña Francis Úbeda escribió un emotivo mensaje en su muro en el que dio a conocer el asesinato de su hijo y aunque no conoce al homicida, lo perdona y le pide que se acerque a Dios y no cause más muertes.

“Asesinaron a mi hijo de 16 años… ayúdenme a dar con su asesino y si él está leyendo esto buscame, aquí te espero, si quieres asesinarme, ni las manos te meteré, y si necesitas un perdón, que Dios te perdone” escribió consternada doña Francis.

“Algún día cambiarás tu actuar porque siento el dolor que ha de tener tu madre por tus actos… se que te pone en manos del Señor para que te renueve y seas un buen hijo y le sirvas a Dios” cita el escrito.

“Con arrebatarle la vida a mi hijo, deseo que sea para bien y te alejes del mal camino, cambia muchacho, arrepiéntete, busca de Dios, haz feliz a tu madre que a gritos le pide a nuestro padre celestial que no continúes haciendo daño, no sigas asesinando más jóvenes, cierra este ciclo con la última muerte que has causado” finalizó diciendo la adolorida madre.

Originario de Jinotega

Ruiz Chavarría habitaba en la ciudad de Jinotega, lugar a donde fue trasladado su cuerpo para darle cristiana sepultura.

El ahora occiso era apasionado de la comunicación y desde los 9 años participaba en programas infantiles en un medio de la ciudad de Las Brumas.