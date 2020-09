Madre exige todo el peso de la ley contra delincuentes que asesinaron a su hijo en un bus capitalino

Llorando y con mucho dolor María Luisa Reyes Obregón, madre de Darwin Antonio Benavides Reyes, de 34 años, quien fue ultimado por delincuentes a bordo de un bus en Managua, exige a las autoridades que les caiga todo el peso de la ley y agradece a la Policía Nacional, por haber capturado a los antisociales en Xiloá.

«Era yo la que llevaría al niño al colegio. Yo le dije no vayas. Y cuando iba en el bus de la ruta 111, a dejar al niño a colegio ubicado en las inmediaciones del hospital Cruz Azul, en el barrio Largaespada, no quiso entregar el celular ni los audífonos con el que escuchaba música, y le asestaron las cuchilladas”, reseña Doña María, sin parar de llorar y de lamentar que le quitaron al hijo que le ayudaba y que vivía con ella.

María Luisa, sin consuelo, dijo que el niño miró todo. Mi muchachito miró cuando esos delincuentes apuñalaron a su padre, quien horas después fue operado 2 veces pero no resistió.

Él, aunque tuvo dos matrimonios, siempre me cuidaba y nunca se apartó de mí. Era quinen me cuidaba, y me decía: Yo te voy a cuidar siempre hasta que te mueras, no será al revés, recuerda la adolorida madre habitante del barrio Jorge Dimitrov.

Reyes Obregón dijo que su hijo se dedicaba a la reparación de electrodomésticos, albañilería y a otras labores, para mantenerla a ella y ayudar a sus hijos.

Darwin Antonioes velado desde la tarde del jueves en su casa de habitación, donde vivía con su mamá, en el barrio Jorge Dimitrov, lugar en que lo llegaban a visitar sus dos hijos, de 7 y 14 años de edad.