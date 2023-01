Madre de Pelé aún no sabe que su hijo falleció

El jueves el fútbol se entristeció por la noticia de la muerte de Pelé, uno de los mejores jugadores de la historia. El brasileño de 82 años que llevaba años batallando contra un cáncer de colon falleció cuando estaba internado en un hospital de San Pablo y el multitudinario funeral se realizará el lunes.

Este fin de semana, su hermana reveló que su madre aún desconoce la noticia.

Maria Lucia do Nascimento habló con ESPN Brasil y contó que el estado de salud de Doña Celeste es delicado y que su cuadro neurológico es complicado, por lo que la mujer de 100 años no sabe que su hijo ha muerto.

“Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, y agregó: “No sabe, no sabe. A veces le digo: ‘Dico (como llamaban a Pelé en su casa) está así, oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”.

La mujer que cumplió 100 años hace algunas semanas se encuentra al cuidado constante de enfermeros, pero sigue viviendo en su casa. Curiosamente el cortejo fúnebre que trasladará el cuerpo de la máxima gloria del fútbol brasileño desde el hospital hasta el estadio del Santos, en donde será velado, pasará por la puerta de su hogar.

Por otro lado el funeral de Pelé se realizará desde las 10 de la mañana de este lunes hasta la misma hora del martes y posteriormente será sepultado.

Pelé es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del futbol, es el único jugador en haber ganado tres mundiales y el mundo entero lamenta su fallecimiento,