“El solecito de México” Luis Miguel hará su regreso triunfal a los escenarios, pero no solo eso, también llegará con un disco pop para el año 2023, por lo que aún hay tiempo de ahorrar para sus concierto.

Luis Miguel lanzará nuevo disco pop en el año 2023

Desde hace varios años que “El sol de México” se encuentra retirado de la música, pues se gastó toda su fortuna en excesos o al menos es lo que se rumora, pues vive en su yate en las costas de Miami.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien ha sido amigo del cantante desde su época de juventud, dijo que el próximo año habrá nuevo disco del intérprete de La Incondicional.

De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja'”, comentó el conductor.

Sin revelar la fecha en que el disco podría salir a la luz, Van Rankin adelantó que Luis Miguel no defraudará a sus seguidores que por años han esperado el lanzamiento de un material pop desde que dio a conocer Luis Miguel (2010) cuyos temas Labios de miel y Tres palabras escalaron en los primeros sitios de popularidad.