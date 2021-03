Los Dantos chocan contra Matagalpa en el Pomares 2021

La Maquinaria Roja de los Dantos se enfrentará en el tercer fin de semana del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares al conjunto de los Indígenas de Matagalpa, en una de las series más atractivas del torneo.

Los Dantos actualmente se ubican en la tercera posición de la tabla general con 6-2 en ganados y perdidos, tratarán de mantener su ritmo ganador y salir airoso de la serie contra Matagalpa, equipo que presenta un récord 5 ganados y 3 perdidos.

El Mánager Lenín Picota, de los Dantos, enviará al montículo en el primer partido, al estelar lanzador Jorge Bucardo, para el segundo encuentro Ronald Medrano será quien le haga frente a la ofensiva norteña, ambos partidos están programados para jugarse este sábado en Managua a partir de las 10 de la mañana.

El domingo la serie se trasladará a Matagalpa y la doble programación está prevista a iniciar a las 3:30 de la tarde.

La jornada del fin semana en el Pomares comprenderá de las siguientes series, Masaya vs Madriz, Jinotega vs Chinandega, León ante Rio San Juan, Zelaya Central vs Estelí, Carazo ante Chontales, Nueva Segovia vs Frente Sur-Rivas y Granada vs Boaco, Bóer frente a la Costa Caribe.