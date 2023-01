La canción LLYLM (Lie like you love me) de Rosalía fue filtrada en su totalidad a través de redes sociales horas antes del lanzamiento oficial, que fue a las doce de la noche de este viernes, y después de que la artista hiciera público un fragmento de 35 segundos en Twitter.

“LLYLM”, el nuevo tema de Rosalía en inglés y en español

El lanzamiento del nuevo sencillo se produce cuando está a punto de cerrarse el año más triunfal a nivel internacional de Rosalía, cuyo nuevo tema parece llamado a certificar su condición de artista global, con título y parte de su letra en inglés. «Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y me entenderás», canta la artista entre palmas.

Se trata de los versos que interpreta justo antes del estribillo, íntegro en el idioma de Shakespeare, y que ya había presentado a sus seguidores: «I don’t need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I’ll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy and becomes real enough for me».