Acusan a sujetos por asesinato de hermanitas en Ciudad Belén, Managua

Los tres acusados por el asesinato de las dos hermanitas de apellidos Joseph Urbina, en Ciudad Belén, Managua

Los sujetos Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años, Allison Jahoska Salgado Rugama, de 18, y Ángel Elías Salgado Rugama, de 16 años, fueron acusados este viernes en los Juzgados de Managua por los crímenes de las hermanitas Iris y Micaily Joseph Urbina, de 7 y 10 años, perpetrados el pasado viernes en una vivienda de Ciudad Belén, Distrito 6 de Managua.

En la audiencia preliminar, la Fiscalía presentó la acusación por los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa contra los tres detenidos ante el doctor Roger Sánchez Báez, juez Primero de Distrito Penal de Adolescentes de Managua, quien la admitió y dictó la prisión preventiva mientras se realiza la audiencia inicial el 30 de septiembre a las 10 de la mañana.

El juez Roger Sánchez también designó a los imputados una abogada de la Defensoría Pública, después que los reos afirmaron no tener dinero para pagar un doctor en leyes que los defienda.

En la acusación, Alfredo Antonio Lara Ortiz y su cuñado Ángel Elías Salgado Rugama, fueron señalados como autores directos de los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa en perjuicio de las dos hermanitas.

Mientras que Allison Jahoska Salgado Rugama, pareja de Alfredo Lara, la Fiscalía le atribuyó ambos delitos, pero en calidad de cómplice.

La Policía Nacional presentó ayer jueves a los tres sujetos que según la autopsia de Medicina Legal privaron de su vida a la niña Iris Joseph Urbina, por medio de la asfixia mecánica, o sea que la estrangularon.

Mientras tanto, la hermanita mayor, Micaily Joseph Urbina murió por trauma craneoencefálico severo, causado con objeto contundente y presentaba equimosis de color verde en la región del pubis.

De acuerdo con la Policía, las niñas desaparecieron de su casa la noche del viernes 2 de septiembre, después de salir sin permiso de sus padres a una vigilia a la cual las llegó a invitar otra niña que habita con su abuela en una vivienda ubicada cerca.

Luego de negarles el permiso, su mamá Norbita Urbina se fue a dormir y dos horas después, al despertar y percatarse que sus niñas no estaban, fue a buscarlas a la vigilia y luego a la casa de la vecinita, donde la abuela de esta le respondió que ahí no estaban y que no sabía nada de las menores, por lo que fue a interponer la denuncia ante la Policía.

El informe de las autoridades indicó que el pasado lunes 5 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en un predio baldío ubicado del parque de Ciudad Belén 2 cuadras al norte, 1 cuadra al este y ½ cuadra al sur, fueron encontradas muertas las dos niñitas.

Desde ese momento un equipo técnico de Investigación, conformado por oficiales de Auxilio Judicial, Peritos de Criminalística y Médico Forense, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y ocuparon como evidencias, un colchón multicolor, tiras de tela color blanco y un trozo de alambre dúplex color blanco.

En la investigación a fondo de los hechos se realizó inspección y peritajes criminalísticos en la casa L-07 de Ciudad Belén, en donde se aplicó la técnica Luminol, revelando presencia de trazos de sangre humana en la sala y en el dormitorio de Ángel Elías Salgado Rugama.

En el mismo dormitorio de Ángel Elías Salgado fue encontrado un trozo de bloque y un trozo de toalla color azul, que fueron utilizados para cometer el crimen de la pequeña Micaily.

Testigos entrevistados refirieron haber observado al sujeto Alfredo Antonio Lara Ortiz, a su cónyuge Alison Yahosca Salgado Rugama y Ángel Elías Salgado Rugama lavando la casa, en horas de la mañana del sábado 3 de septiembre de 2022, y luego de su captura se comprobó su participación en la masacre de las criaturas.