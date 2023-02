Lleno total en primer tributo a los Bee Gees en Teatro Nacional

La noche de este viernes se realizó en la Sala Mayor del Teatro Nacional, el primer concierto «Tributo a los Bee Gees» en homenaje a este grupo musical del pop rock, considerado los «reyes de la música disco».

Los asistentes disfrutaron con cada interpretación de los éxitos del grupo que los hizo recordar, los hizo volver a vivir, entre los que destacan: How Deep Is Your Love, Too Much Heaven, Tragedy, Night Fever, Stayin’ Alive, entre otros.

El maestro Ramón Rodríguez, Director del Teatro Nacional, dijo que es de mucha emoción este primer concierto dedicado a los Bee Gees, porque fue un grupo emblemático, que rompieron barreras en edades y la siguen rompiendo.

Agregó que Nicaragua vive ese recuerdo y “nos alegra mucho que las propuestas de Camerata Bach en los tributos, siempre tengan una aceptación muy buena, como la de esta noche, un lleno total.