Llega a Nicaragua Román “Chocolatito” González y anuncia que no volverá a pelear en México

El Campeón del Mundo de las 115 libras de la AMB, Román “Chocolatito” González fue enfático en manifestar que no volverá a pelear en Ciudad de México, tras verse afectado por la altura del país azteca.

Esto lo dijo Román en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino tras su arribo, que fue una semana después de haber vencido al mexicano Israel “Jiga” González el pasado 23 de octubre.

“Estamos a punto de finiquitar la pelea contra el “Gallo” Estrada pero desde ya les digo que la pelea no será en México”, dijo Román. “Podría ser en Las Vegas o bien en California y con presencia de aficionados”, añadió.

“Chocolatito” no dio detalles de la bolsa que podrían devengar ambos, sin embargo exteriorizó que la pelea está a punto de ser una realidad y sólo esperan finiquitar detalles.

“Él es un gran Campeón. Su demostración ante Carlos Cuadras fue excelente y ojalá todo se haga realidad para una segunda pelea entre ambos”, añadió.

Venciendo al “Jiga” González, Román mejoró su récord a 50 victorias por 2 derrotas y 41 despachados antes del límite.

“Es una marca que me llena de mucha alegría, pero al mismo tiempo me obliga a entregarme más y mejor en los entrenamientos. Ya no soy el mismo chavalo de antes y debo de sacrificarme más”, dijo el Campeón.

Para muchos Román es el mejor boxeador en la historia de Nicaragua, y es el único que ha obtenido 4 títulos mundiales en categorías distintas en el Boxeo Pinolero.