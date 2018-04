Llegó “El Gallo” a Nicaragua

El boxeador mexicano Juan Francisco “El Gallo” Estrada, llegó al país hoy miércoles para estar como invitado de honor en la cartelera pugilística que organizará la empresa NicaBoxing esté sábado en el Gimnasio Nicarao.

Tras su arribo, el gladiador azteca comentó de su futuro en el Boxeo Profesional, luego que en su último choque sucumbió ante Rungvisai por la vía de la decisión.

“Román González y yo tenemos un oponente en común que nos dejó marcado. Ese es el tailandés Rungvisai”, dijo Estrada. “Yo siento que gané la pelea ante el tailandés. Quizás me faltó un poco de empuje en algún trayecto de ese combate, pero yo gané la pelea”, añadió.

Por muchos años “El Gallo” Estrada fue considerado el oponente más difícil que “Chocolatito” tuvo en su carrera, hasta que apareció Rungvisai, quien venció a Román en marzo y septiembre del 2017.

Chocolatito y Estrada se enfrentaron en septiembre del 2013, y el pinolero se impuso por decisión mayoritaria al mexicano.

“Esa derrota sentí que me quedó una espina y siempre me la quise sacar, sin embargo, la derrota ante Rungvisai me dolió más”, dijo Estrada.

Junto al “Gallo”, el exmonarca cubano Guillermo Rigondeaux, también estará en nuestro país como invitado. Se prevé que llegue a Nicaragua mañana jueves en horas de la tarde.