Liturgia del día Lunes 26 de Diciembre

Salmo responsorial

Salmo 31:3-4, 6, 8, 17

3 tiende hacia mí tu oído, date prisa! Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve;

4 pues mi roca eres tú, mi fortaleza, y, por tu nombre, me guías y diriges.

6 en tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahveh, me rescatas. Dios de verdad,

8 ¡exulte yo y en tu amor me regocije! Tú que has visto mi miseria, y has conocido las angustias de mi alma,

17 haz que alumbre a tu siervo tu semblante, ¡sálvame, por tu amor!