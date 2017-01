Liturgia del día Jueves 19 de Enero

Salmo responsorial

Salmo 40:7-10, 17

7 Ni sacrificio ni oblación querías, pero el oído me has abierto; no pedías holocaustos ni víctimas,

8 dije entonces: Heme aquí, que vengo. Se me ha prescrito en el rollo del libro

9 hacer tu voluntad. Oh Dios mío, en tu ley me complazco en el fondo de mi ser.

10 He publicado la justicia en la gran asamblea; mira, no he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahveh.

17 ¡En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan! Repitan sin cesar: «¡Grande es Yahveh!», los que aman tu salvación.