Liturgia del día Jueves 12 de Enero

Primera lectura

Hebreos 3:7-14

7 Por eso, como dice el Espíritu Santo: Si oís hoy su voz,

8 no endurezcáis vuestros corazones como en la Querella, el día de la provocación en el desierto,

9 donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aun después de haber visto mis obras

10 durante cuarenta años. Por eso me irrité contra esa generación y dije: Andan siempre errados en su corazón; no conocieron mis caminos.

11 Por eso juré en mi cólera: ¡No entrarán en mi descanso!

12 ¡Mirad, hermanos!, que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad que le haga apostatar de Dios vivo;

13 antes bien, exhortaos mutuamente cada día mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado.

14 Pues hemos venido a ser partícipes de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio.