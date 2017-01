Liturgia del día Domingo 15 de Enero

Primera lectura Isaías 49:3, 5-6

3 Me dijo: «Tú eres mi siervo (Israel), en quien me gloriaré.»

5 Ahora, pues, dice Yahveh, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él, y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahveh, mi Dios era mi fuerza.

6 «Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob, y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra.»

Salmo responsorial Salmo 40:2, 4, 7-10

2 En Yahveh puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.

4 Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios; muchos verán y temerán, y en Yahveh tendrán confianza.

7 Ni sacrificio ni oblación querías, pero el oído me has abierto; no pedías holocaustos ni víctimas,

8 dije entonces: Heme aquí, que vengo. Se me ha prescrito en el rollo del libro

9 hacer tu voluntad. Oh Dios mío, en tu ley me complazco en el fondo de mi ser.

10 He publicado la justicia en la gran asamblea; mira, no he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahveh.

Segunda lectura I Corintios 1:1-3

1 Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano,

2 a la Iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos

3 gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo.