Listas las rotaciones para el arranque del Pomares 2021

Este viernes 19 de febrero arranca el campeonato nicaragüenses de béisbol German Pomares 2021, y los 18 equipos ya definieron sus abridores para las primeras series del fin de semana.

La jornada inaugural será entre el campeón Indios del Bóer y Dantos el próximo viernes a las 6 pm (Hora Nica) en el Estadio Nacional y en transmisión deportiva de los galácticos de La Nueva Radio Ya.

Los abridores serán Roger Marín por los Indios y Ronald Medrano por los Dantos.

Las series se jugarán sábado y domingo, doble juego cada día en partidos de siete entradas cada uno:

Boaco ante Bóer, Dantos enfrentándose a Masaya, Costa Caribe vs Madriz, el equipo de Carazo ante Chinandega, por su parte Rio San Juan vs Nueva Segovia, el team de Zelaya Central ante Tiburones de Granada, los Toros de Chontales vs León, las Brumas de Jinotega chocara ante los Indígenas de Matagalpa en duelo norteño y Estelí vs Frente Sur-Rivas.

Estas son las rotaciones de algunos equipos que ya han confirmado a sus abridores para el primer fin de semana:

Indios del Bóer: Roger Marín, Braulio Silva, Santos Jarquín y el cuarto por definirse.

Dantos: Ronald Medrano, Jorge Bucardo, Claudio Hernandez y Kevin Ramírez.

Jinotega: Elías Gutiérrez, Luis Castellón, Sheyder García y Bryan Herrera.

Rivas: Pedro Torrez, Marlon Altamirano, Danilo Bermúdez y Carlos Esquivel. (Juan Bermúdez será utilizado posiblemente como relevo el primer fin de semana por problemas de salud).

Estelí: Carlos Teller, Elvin García, Esteban Pérez y Erick Nahúm Rodríguez.

Masaya: Gerald Rojas, Gustavo Martínez, Jefferson López y el cuarto por confirmarse.

Matagalpa: Berman Espinoza, Samuel Estrada, Oliver Gadea y Wilder Rayo.

Chinandega: Walter López, Luis Somarriba, Enoc Flores y Jenson Sandoval (El caso de Jesús Garrido será el cerrador del equipo).

Carazo: Shendell Benard, Jayson Aburto, Jean Umaña y Roberto Martínez.

Costa Caribe: Norman St Clair, Wilfredo Pinner, Álvaro Amador y Kenword Burton. El derecho Ernesto Glasgon será el cerrador del equipo.

León: Fidencio Flores, Junior Téllez, Osman Gutiérrez y Bryan Torrez.

Rio San Juan: Carlos Alemán, Norman López, Gilmer Soto y Keimer Arguello.

Madriz: Jefrie Sánchez, Pedro Álvarez, Pedro González y Carlos Rodríguez.