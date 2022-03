León llega a 16 victorias de manera consecutiva y está a una del récord nicaragüense

Los Leones de León vencieron este domingo en par de ocasiones a las Brumas de Jinotega y lograron extender su racha a 16 victorias de manera consecutiva.

El récord nacional está en poder de la Costa Caribe con 17, y fue establecido en el año 2016.

Los Leones vencieron a las Brumas 3-2 y 2-1 y el próximo sábado se enfrentarán a los Indios del Bóer en el Estadio Nacional.

Los abridores serán por los metropolitanos Junior Téllez y Fidencio Flores, cada uno con record de 5-0 en ganados y perdidos, por los capitalinos estarán en el box Santos Jarquín (viene de lanzar juego sin hits ni carrera a los Indígenas de Matagalpa) y Samuel Guadamuz.

Espere transmisión deportiva de los Galácticos de La Nueva Radio YA.

En otros desafíos, la Costa Caribe Norte derroto 6-2 y 10-0 a Madriz, para ganar la serie por barrida (4-0), por su parte Masaya le gano 8-2 y 7-0 a Rio San Juan y también ganaron la serie 4-0.

Los Toros de Chontales vencieron 7-2 y 8-5 a Nueva Segovia y terminaron empatando la serie 2-2.

Los Tigres de Chinandega le ganaron los dos juegos del domingo a Las Minas, los marcadores fueron 3-2 y 2-0, para ganar la serie 4-0 por barrida.

Los Tiburones de Granada le ganaron los dos juegos a Zelaya Central 4-3 y 10-0 y lograron empatar la serie 2-2.

Los Productores de Boaco derrotaron 6-0 y 8-3 a Carazo y terminaron la serie 2-2.

El equipo de la Costa Caribe Sur ganó a primera hora 6-0 a Estelí y a segunda hora los norteños ganaron 4-1, para que Estelí ganara la serie 3-1.

Las series del próximo fin de semana serán las siguientes:

Los Leones de león se enfrentarán a los Indios del Bóer, la Costa Caribe Sur ante los Indígenas de Matagalpa, Las Minas ante los Toros de Chontales, el equipo de la Costa Caribe Norte ante Masaya, el conjunto de Zelaya Central vs Tigres de Chinandega.

El conjunto de Rio San Juan va ante los Tiburones de Granada, los Dantos vs Madriz, las Brumas de Jinotega vs Carazo, los Productores de Boaco vs Nueva Segovia y Estelí ante el frente Sur-Rivas.