Lenin Picota: “Nosotros venimos a sacar resultados”

Este jueves llegó al país el panameño Lenin Picota, manager del conjunto Tren del Norte, de la Liga Nicaragüense de Beisbol Profesional que inicia el próximo 6 de noviembre.

Lenin Picota

“Voy a reunirme con el gerente general del equipo Davis Hodgson, para coordinar el día que estaremos arrancando los entrenamientos del Real Estelí”, fueron las primeras palabras del dirigente canalero.

La liga profesional inicia el 6 de noviembre con cinco equipos, los actuales campeones Leones de León, Tigres de Chinandega, Gigantes de Rivas, Indios del Bóer y la nueva franquicia, Tren del Norte. “Yo he estado trabajando desde que me contrataron, porque recuerden que el equipo arranco de cero, no teníamos nada por ser la nueva franquicia. Vamos a depender mucho de los extranjeros y los jugadores de experiencia”, destaco el panameño.

Recordemos que los norteños protegieron al primera base Moisés Flores y los lanzadores Junior Téllez, Jesús Garrido y Elías Gutiérrez. “Nuestro equipo tiene un buen staff de lanzadores jóvenes. Nuestra meta no es solamente participar, es competir. Nosotros venimos a sacar resultados, ese es el propósito del conjunto. Queremos llevar al equipo a la final en la primera temporada”, recalco Picota.

Hay que destacar que los norteños también tienen a jugadores como el ex grandes ligas Everth Cabrera, Iván Hernández, Sandy Bermúdez, Sheyder García, Renato Morales, Darwin Sevilla, Fernando Carmona, Wilfredo Pinner, Erasmo Reyes, Shendell Benard, Juan Blandón y Luis Somarriba, entre otros.