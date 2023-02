Le dijo a su esposa que iba a trabajar y lo encontró con otra en la playa

“Empiernado” con su amante y acostado sobre la arena, así fue encontrado un hombre que engañó a su esposa al asegurarle que iba para el trabajo, pero en el camino se le ocurrió desviarse hacia la playa.

En el video que circula en las redes sociales, la esposa asegura que cuando no le creyó a su marido y decidió seguirlo, encontrándolo acostado supuestamente con su secretaria.

“José, ¿qué haces aquí, este es tu trabajo? ¡Qué lindo tu trabajo, mi amor, perfecto tu trabajo! Así es como usted suda el pan”, inicia diciendo la mujer justo en el momento que la pareja están abrazados sobre la arena.

El marido inmediatamente se levantó para tratar de calmar a la mujer, pero esta los estaba grabando para exhibirlos en las redes. La amante, por su parte, se tapaba el rostro para que la mujer no la filmara.

“Oye, mujer. ¿Tú sabes que él tiene mujer y tiene hijos? Si sabes por qué estás con él, valórate, mujer. Respétate, tú eres un infiel”, expresó la mujer.

Entre tanto, la supuesta amante del hombre le pedía a la esposa que por favor no la grabara.

El hecho ocurrió en Perú y la reacción de los internautas ante esta infidelidad no se hizo esperar. Algunos comentaron: “Situaciones como esta duelen a un ser humano sea hombre o mujer, bastante control el de la esposa, lo ideal sería que lo deje, atentamente: la experiencia”, “Si me hubiera pasado a mí, mi ex me diría que la ingeniera se había desmayado y él la estaba auxiliando”, “Pobre José, estaba sudando el pan”.