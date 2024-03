Laura León ‘la Tesorito’ ya recibió el anillo se casará a los 70 años

La actriz y cantante, Laura León sorprendió al anunciar que ya le entregaron el anillo de compromiso, por lo que pronto habrá boda. Laura se encuentra muy feliz de ser parte del 90’s Pop Tour, ya que podrá complacer a sus seguidores con sus más grandes éxitos.

Sin embargo, ‘la Tesorito’ sorprendió a todos al revelar al programa ‘Hoy’ que pronto se va a casar con su novio, con el que lleva ya varios años de relación.

Desde el 2022, la actriz y cantante, Laura León compartió con los medios que tenía un novio que vivía en Estados Unidos. La intérprete de ‘Suavecito’ ha mantenido en secreto la identidad de su paraje y nunca ha dado detalles de su ahora prometido.

Se sabe que tiene una relación a larga distancia es un hombre maduro, que la hace sentir muy amada y actualmente vive en Estados Unidos.

“Estaría loca. No me gustan los jóvenes. Me gustan con experiencia. Sí, como mi pareja. No nos vemos diario. Vive en Estados Unidos. Me hace sentir muy querida.”

“Qué lindo tener con quién platicar, conversar su cultura. A mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta. Me voy a casar”, finalizó la famosa.