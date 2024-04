Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral

La actriz y cantante mexicana Laura Flores alarmó a sus seguidores de redes sociales luego de revelar que su salud se vio afectada tras sufrir un microinfarto cerebral.

Según explicó la actriz, de 60 años, ya tenía varios años realizándose un tratamiento de escleroterapia para eliminar las varices de las piernas, sin embargo esto le causó otras complicaciones.

“La semana previa a la semana santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral. Estaba yo con mi hermana, en su casa, viendo la televisión y me dio el microinfarto. Se me paralizó mi brazo derecho, no lo podía mover, se me paralizó la mitad de la cara, no podía hablar, no podía articular palabra“, expresó.

Posterior a esto, su hermana la llevó al hospital a que la revisaran pero ella decidió ser trasladada a Cleveland, Ohio, donde reside, para poder tener tratamiento.

“Me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón, no se los muestro porque está muy cerca de mi seno… Aparece la cicatriz, es como un agujerito, como una luz blanca, un puntito blanco en mi cerebro, donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro”, recordó.

La también conductora aprovechó para recomendarles a sus seguidores que no se realicen este tipo de procedimientos con personas que no sean expertas.