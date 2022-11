Laura Flores llora por su esposo que está grave en el hospital

la actriz mexicana, Laura Flores atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues su esposo Matthew Flannery, está internado en un hospital de Miami, Florida, a causa de una rara enfermedad que le provoca insuficiencia, y cuyo tratamiento es muy caro.

“Mi esposo está súper enfermo, no está bien de salud, de hecho, no es la primera vez desde que me casé con él hace más de tres años, ha ido a parar al hospital en varias ocasiones, esta no es la primera vez, lo que pasa es que en esta ocasión sí está bastante delicado”, explicó la actriz

Sobre el mal que le aqueja a su pareja, la artista comentó: “Sufre de una condición llamada Enfermedad común variable de inmunodeficiencia, ¿qué significa esto?, sus glóbulos blancos no son suficientes, su organismo no produce los suficientes anticuerpos para pelear contra distintas enfermedades, infecciones o virus. Es algo congénito, es algo que viene de familia, la razón se desconoce”.

Al respecto del procedimiento con el que ha sido intervenido su marido, Laura relató: “Una medicina que se pone como plasma para poder subir este nivel de anticuerpos, entonces este plasma se lo tiene que poner una vez al mes, la gammaglobulina, que es lo que él se pone, gammaglobulina animal. A veces no es suficiente, y es un tratamiento que cuesta aproximadamente 7 mil dólares (poco más de 135 pesos) al mes. Gracias a Dios en este caso mi marido tiene un seguro de gastos”.

Pero al hablar del estado de ánimo que tiene en este momento, la intérprete rompió en llanto y con la voz entrecortada comentó: “a mí Matthew siempre me dice que yo soy su fuerza… entonces él me necesita… entonces tengo que ser fuerte para él… Mis hijos lo ven como una imagen paterna, aunque no es su papá y saben. No les gusta ver a Matthew decaído y sumamente delgado, débil”.