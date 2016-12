Laguna de Asososca afectada por fenómeno conocido como “volteo térmico”

La Laguna de Asososca está presentando este fin de año el fenómeno conocido como “volteo térmico”, el cual provoca que sus aguas se tornen de un color verde turquesa y desprendan un olor desagradable.

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario Murillo, explicó que este es un fenómeno normal y que se presenta todos los años para esta época, siendo ocasionado por el descenso de las temperaturas en las aguas.

“En estos momentos el fenómeno todavía es parcial”, manifestó Rosario al dar a conocer un informe de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) acerca de la situación.

No obstante, afirmó que de volverse más intenso el fenómeno, Enacal se verá obligada a sacar de operación el bombeo de agua en la laguna, con lo que se estaría afectando de manera directa e indirecta el abastecimiento del vital líquido en unos 50 barrios del distrito II y III, incluyendo Altagracia y El Carmen.

“Es un fenómeno natural, recurrente año con año. El problema es que nos afecta o nos puede afectar el abastecimiento de agua en 50 barrios de Managua. Vamos a estar atentos en comunicación y coordinación”, subrayó Rosario.

Sismos

En otros temas, Rosario señaló que en las últimas horas se registra nada más un sismo en el territorio nacional. Este ocurrió en el sector de El Tránsito y tuvo magnitud de 2.9 grados.

Ingreso del volcán Masaya

Destacó así mismo que los volcanes se encuentran en su estado de actividad habitual. A propósito, indicó que al Volcán Masaya están ingresando muchos turistas de países centroamericanos deseosos de ver el espectáculo del lago de lava. Rosario dijo que hay que buscar cómo ser más ágiles en el ingreso vehicular al parque, y que para ello le están solicitando el apoyo a la dirección de tránsito de la Policía.

Variabilidad climática

Señaló igualmente que continúan las altas presiones, con calor en el Pacífico y cielos nublados. La Compañera dijo que el clima se ha vuelto impredecible por lo que hay que tomar todo tipo de previsiones.

“Recordemos que el 10 de enero se instala el nuevo período del Gobierno Cristiano, Socialista y Solidario, y estamos precisamente recibiendo las confirmaciones de las delegaciones que nos estarán visitando, y estamos también preparando el acto mismo, tenemos que tomar en cuenta el clima”, ejemplificó.

Rosario dijo que antes era más fácil hacer las previsiones en base al invierno y el verano, pero que ahora no.

“Estamos hablando de un mundo donde el clima es errático, estamos hablando de un diciembre que ha sido medio lluvioso, medio nublado, un poco fresco, un poco caluroso. Ha tenido de todo, poco clima típicamente navideño”, subrayó la Compañera, añadiendo que lo que hay que hacer es aprender a vivir en esa imprecisión climática.

Incendios y lesionados por pólvora

Dio a conocer que este miércoles se registró un incendio en Managua y otro en El Sauce, los que ocasionaron grandes pérdidas a las familias.

Informó que el número de lesionados por pólvora asciende ya a 147 personas.

Libros de textos

En materia educativa, dijo que el Mined está sacando ya de imprenta los textos y material didáctico de primero, segundo y tercer grado de educación primaria. Señaló que son 445 mil cuadernos de aprendizaje de escritura, 351 mil libros de texto para segundo grado y 1 millón 520 mil libros de texto de todas las asignaturas de tercer grado.

Economía familiar

Rosario manifestó que el Ministerio de Economía Familiar continúa la entrega de vacas a protagonistas exitosas del Bono Productivo en Nueva Segovia y Rivas, como

también con la Feria de Fin de Año en el Parque Nacional de Ferias de Managua.

Manifestó que en el Cañón de Somoto hay actividades culturales, a través del Intur.

Subrayó igualmente que en ese municipio se desarrolla estos días el campeonato de baloncesto Confraternidad Nicaragua-Honduras, en el cual participan equipos de ambos países. El torneo se realiza desde hace 4 años.

Energía

Informó en otro orden que desde Enatrel se ha llevado el servicio de energía a las comunidades Santa Elena y Perpetuo Socorro de Ciudad Sandino. En total son 628 protagonistas.

Igualmente se llevó el servicio a la zona 3 de Esquipulas, Matagalpa. Ahí los protagonistas son 610 pobladores, con una inversión de casi 8 millones de córdobas.

Reunión de Alcaldes

Rosario saludó así mismo a los alcaldes del país, quienes se han reunido este jueves en Managua.

Nuevo fragmento de documento “Con un pedazo de Cielo!”

Durante su mensaje la Compañera dio lectura a un nuevo fragmento del documento con un Pedazo de Cielo!, donde se recogen las estrategias de trabajo del Gobierno Sandinista en el 2017.

A continuación los fragmentos:

SIEMPRE MÁS ALLÁ !

Este Año vuelve a retarnos un Proceso Electoral que no puede separarnos, que no debe dividirnos, que no debe retrasar nuestro avance en la Lucha contra la Pobreza, que no debe posponer la realización de tantos Sueños y Proyectos que prometen Trabajo y Paz.

En el 2017, Dios nos bendecirá con Soluciones Imaginativas y Creativas para propiciar las mejores condiciones en la Lucha contra la Pobreza y la creación de más y mejores Oportunidades para Aprender, Emprender, Trabajar y Prosperar.

Son Tiempos de Victorias, Tiempos para pensar con claridad y saber discernir, encontrando en cada Momento la conexión con la Voz del Pueblo que és la Voz de Dios, de manera que Su Mandato de Trabajo, Paz, Seguridad, Prosperidad, esté contemplado en todo Propósito, toda Acción, y todo Camino a recorrer, con Daniel, Siempre Junt@s, Siempre Más Allá, Siempre en Victorias !

Vamos, desde ahora, a continuar fortaleciendo Diálogos, Alianzas, Consensos, en todos los Espacios de Encuentro y Trabajo, a fin de convocarnos y re-unirnos a escucharnos, atendernos, y avanzar cada día en Ánimo Constructivo, con los mejores resultados posibles para tod@s.

Vamos a continuar reforzando en todos los Niveles, el Modelo de Alianzas, la Participación, y a procurar en Coordinación Público-Privada, más posibilidades y más avance para las Familias de cada Localidad de nuestra Nicaragua.

AMORANICARAGUA !

En todos los Ámbitos de nuestro Quehacer potenciaremos la Visión y la Práctica de un Estado Promotor y Facilitador de todas las Modalidades posibles de Inversión, Desarrollo y Trabajo que vayan creando las mejores condiciones para el Progreso. Tenemos el desafío de modernizar y tecnificar todo el Funcionamiento Institucional, implementando e incorporando las Tecnologías más adecuadas para brindar el mejor servicio posible.

Tenemos el inmenso Reto de asumir el Mandato de Eficiencia y Eficacia en el Trabajo Institucional Cotidiano, de manera que seamos capaces de responder a las Prioridades que nuestro Pueblo establece :

-Trabajo

-Seguridad

-Programas y Proyectos Socio-Productivos

-Educación y Salud

-Conectividad, Comunicación, Tecnologías

Tenemos clara y bien entendida la Obligación del Estado nicaragüense de crear las mejores condiciones posibles para desarrollar el Trabajo Productivo en el Campo y la Ciudad, propiciando condiciones efectivas para fomentar :

-Productividad

-Innovación

-Calidad

-Competitividad

-Infraestructura y Servicios

-Más Capacidad de Comercio y Exportaciones

-Turismo

Todo lo anterior pasa por un Modelo de Encuentro e Intercambio Permanente, entre tod@s l@s Protagonistas, a fin de afianzar Capacidades y cultivar Potencialidades, que nos hagan crecer a tod@s, y llegar a Nuevos Tiempos en los que Nicaragua se perfile como un Campo de progresivo desarrollo de todas nuestras Fortalezas.

Tenemos que trabajar para consolidar Inversiones propias, y atraer Inversión Internacional, que reconozca todo lo que nuestro País puede ofrecer en un Mundo donde hay tantas dificultades y asperezas.