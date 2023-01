Lagarto que se tragó un perro dispara la alarma en San Juan del Sur

La presencia de un lagarto de unos dos metros de largo a orillas de un río en el balneario de San Juan del Sur, en Rivas, disparó la alarma de los pobladores luego de que supuestamente el reptil se comió a uno de tres perros que andaban jugando en el sector.

La comerciante Yahoska Fonseca Gutiérrez dio a conocer, en su cuenta de Facebook, que ella fue testigo del momento en que el animal abrió sus fauces para engullir al indefenso perrito que se había acercado a la orilla del río junto a otros dos canes.

Horas antes la misma internauta había publicado en su perfil fotos del cocodrilo señalando que se veía muy hermoso tomando el sol, pero luego llamó a sus vecinos a tener cuidado con los niños para evitar que vayan a ser víctimas del reptil, tal y como ocurrió con el perrito.

La tarde de ayer mientras estaba lavando ropa observé que el cocodrilo se acercaba misteriosamente hacia la orilla y cuando llegué al muro de mi casa miré que había tres perros jugando, pegué gritos y le tiré piedras al cocodrilo, pero ese gran animal se lo llevó de un gran tapazo, afirmó.

Ayer fue un perro y el ya comenzó a salir fuera del agua para poder calmar su hambre, lo que me da miedo es que luego sea un niño o un adulto porque aquí no hay rótulos de advertencia de que no se acerquen o se metan ahí porque es peligroso, concluyó expresando la comerciante.