La Verdadera China

“En lugar de escuchar cien veces a los demás, deberías ver la realidad con tus propios ojos”. Proverbio chino.

Con la dulce compañía de las flores de primavera, y el cálido trato de la humanidad china, desde el tercer anillo del Este de Beijing, admiro que esta gran nación, es pacífica y amiga, que siendo los pioneros de la pólvora, la utilizaron para festejar como fuegos artificiales, y no para agredir o invadir otro país. No para la guerra.

El desarrollo económico que va de la mano con la calidad de vida de sus habitantes, más de mil 411 millones de habitantes, de ellos, 800 millones sacados de la pobreza, colinda con un aspecto fundamental, proteger los recursos naturales.

La visión del Presidente Xi Jinping: “Las montañas verdes y las aguas cristalinas, son más importantes, que las montañas de oro y plata”. Planteamiento respaldado por el pueblo del Gigante Asiático.

Las invensiones antiguas de China: la brújula, la pólvora, la impresión, el papel, entre otros, muestran su nivel evolucionado en la historia de la humanidad, que se equipara en el actual mundo, con sus desafíos y avances.

Hemos vivido la extraordinaria experiencia de viajar en el Tren Bala, de Beijing a Wuhan, a una velocidad de 350 kilómetros por hora, mil 100 kilómetros de distancia, y es así, que en casi 4 horas, llegamos bien, sanos y seguros.

Esta es una de las creaciones que contribuye en el ahorro económico, cuido a la Madre Tierra, y mayor optimización del tiempo.

Otra innovación en relación al transporte en el Gigante Asiático, es el uso de las bicicletas compartidas, permitiendo neutralizar el carbono y por tanto, un medio de transporte verde.

Estas bicicletas resistentes, se activan con el QR, que por cierto, es otra creación china, y es la forma de hacer pagos a lo inmediato, por este y otros servicios y productos.

Los velocípedos, se encuentran a la disposición, en las afueras de los metros o trenes eléctricos, en avenidas principales, de abundante flujo de personas, facilitando la movilidad.

Además, el QR, te permite hacer las compras en línea, de manera que al salir del apartamento para cumplir con los quehaceres profesionales, durante el día, al retornar, el pedido, ya se encuentra disponible en la puerta.

El metro o tren suspendido, la industria tecnológica, los aeropuertos de Ezhou, en Hubei, (el primero de Asia y el cuarto del mundo, especializado en transporte de mercancías), para Nicaragua significa acceder a una capacidad infinita y de adelanto que favorecerá al Itsmo Centroamericano.

Reza un poema chino: “si no tengo amor, no tengo nada, nada soy, si no tengo amor”, lo que se manifiesta a lo interno de éste increíble país, por la calidad de sus habitantes, nutridos con principios y valores, que entrelazan una forma de vida honesta, hospitalaria y solidaria.

Han decidido su propio camino en todos los ámbitos, de la cotidianidad política, económica y de transformación social, que trasciende sus espacios terrenos, aéreos y marítimos, como: La Franja y la Ruta, y desde esa perspectiva, saben que estamos en el mismo barco.

Las historias como el amor, son lenguajes universales, que unifican, consolidan y renuevan la historia, y las tecnologías concebidas en China, “viene de la gente y para servir a la gente”.

Por eso la identificación facial, que sirve para hacer pagos, conectarte con otros espacios y más, innova la Vida para el propio beneficio de su población y sirve de puente para juntar, por muy lejos o cerca que nos encontremos.

Nuestra Sagrada Geografía, con la conducción del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, que impulsan una política exterior de respeto y apoyo mutuo, aseguran que los nicaragüenses tengamos mayores oportunidades de desarrollar y ampliar nuestras capacidades humanas, certezas y sueños.