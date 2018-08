La respuesta de la mujer de Dani Alves tras ser acusada de “vivir” del futbolista

Un usuario la atacó en las redes sociales y la modelo española Joana Sanz no se quedó callada

El brasileño Dani Alves disfrutó de sus vacaciones en las Islas Maldivas junto a su mujer, Joana Sanz. La modelo española publicó varias imágenes de su tiempo libre junto al futbolista y fue atacada por un usuario de Instagram.

“¿Promocionas la ‘empresa’ que te ha pagado tu novio con el viaje que también te ha pagado? #muchacara”, fue el mensaje de lucichel_ en una publicación en la que Joana luce de frente al mar.

Y la esposa de Alves retrucó: “Te informo de que mi marido no me ha pagado nada, trabajo desde los 14 años y la empresa la he pagado yo con mis 3 socios. Hay mujeres trabajadoras y muy independientes querida”.

Pero los comentarios continuaron. Hubo uno más de cada una. “Y hay gente q lleva trabajando toda su vida.. con tus numerosos trabajos en la moda no t llega”, le dijeron a Sanz, que se desquitó.

“En primer lugar, sabes en que consiste tener una agencia de viajes?. En segundo lugar, ¿Que es trabajar “toda la vida”? Porque trabajar desde los 14 años se podría considerar así. En tercer lugar, no solo soy modelo… ¿No entendiste que tengo una agencia de viajes? además de tener un sector de representación de artistas (si, me represento yo misma como agencia/modelo con ayuda de mi equipo). Espero que tus dudas sobre si soy “mujer florero” hayan quedado resueltas. Aquí te dejo el nombre de mi agencia de viajas porque creo que necesitas unas vacaciones” (sic).

Además, le explicó a otro usuario por qué se tomó el trabajo de contestar a la agresión: “Me ofende la gente que generaliza, me parecen muy tristes y machistas estos comentarios… Pero en fin, tiene que haber de todo, ¿no?”.