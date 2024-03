La plataforma de streaming Star Plus dice adiós para siempre

¡Atención, fanáticos del deporte y el entretenimiento! Star Plus, la plataforma de streaming que nos trajo emocionantes partidos de la UEFA Champions League, la Liga de Campeones de la Concacaf y mucho más, anuncia su cierre para el próximo 30 de junio de 2024.

Pero no te alarmes, esto no significa que te quedarás sin tus series y películas favoritas. Star Plus se fusionará con Disney Plus, creando una única plataforma aún más poderosa que combinará lo mejor de ambos mundos.

¿Qué significa esto para ti? Tendrás acceso a un catálogo inigualable que incluye:

Deportes: Disfruta de la emoción de la LigaPro, Copa Libertadores, Champions League, Premier League, torneos de tenis, UFC y muchos otros eventos deportivos en vivo.

Series y películas: Sumérgete en las historias más atrapantes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y mucho más.

Shows musicales: Canta y baila con tus artistas favoritos.

Contenido para toda la familia: Encuentra opciones para todas las edades y gustos.

¿Qué pasa con mi suscripción?

No te preocupes, tu suscripción actual a Star Plus se transferirá automáticamente a la nueva plataforma fusionada. En las próximas semanas, Disney Plus brindará más detalles sobre el proceso de migración y los precios del nuevo servicio.

¿Cuánto costará Disney Plus después de la fusión?

Aún no se ha confirmado el precio del nuevo servicio. Actualmente, Disney Plus tiene un costo mensual de $7.99, mientras que el paquete con Star Plus cuesta $14.99. También existe un plan anual de Disney Plus por $66.99.

¡Prepárate para una experiencia de streaming sin igual! La fusión de Star Plus y Disney Plus te ofrece lo mejor de ambos mundos: Entretenimiento de primer nivel para toda la familia.