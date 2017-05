La película de Eugenio Derbez logró 12 millones de dólares tras su estreno

Luego de una promoción intensa, la comedia de Eugenio Derbez “How to be a Latin Lover”, se colocó en segundo lugar de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, con 12 millones de dólares, colocándose detrás de “The Fate and the Furious” con 19.4 millones de dólares.

De acuerdo a la agencia AP la asistencia a esta cinta, protagonizada por Salma Hayek, Rob Lowe y Kristen Bell fue en su mayoría hispana.

Paul Dergarabedian, principal analista de medios, dijo que tales resultados en las taquillas internacionales durante fines de semana serán cada vez más comunes.