Un ciclo se ha terminado. Y es que este domingo Selena Gómez y Hailey Bieber sorprendieron a todos luego de posar juntas por primera vez, después de los miles de rumores que aseguraban una enemistad entre ellas.

“La Nueva y la Ex” Selena Gomez y Hailey Bieber juntas en fotografías

Cuando Hailey Bieber comenzó su relación con el famoso cantante, Justin Bieber, han sido muchos los usuarios que han apuntado que la modelo se había interpuesto entre el noviazgo del canadiense y Selena Gómez.

A través de redes sociales se comenzó a difundir varias fotografías en donde Selena Gómez y Hailey Bieber aparecían juntas durante uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica; el Annual Academy Museum Gala en Los Ángeles.

La primera imagen, la cual habría sido tomada por el fotógrafo Tyrell Hampton, vendría después de las declaraciones que Hailey realizó para el podcast Call Her Daddy, en donde aseguró que respetaba demasiado a Gómez.

“Ella no me debe nada, ninguno merece nada del otro, excepto el respeto. La respeto mucho, no hay expectativas, si ella considera que eso es algo necesario, sería asombroso. Pero sí, la respeto mucho y personalmente no hay drama”, contó Hailey Bieber en ese momento.

Por su parte, Selena Gómez en reiteradas ocasiones ha pedido a sus fanáticos y publico en general a que pare el odio en contra de otras personas.