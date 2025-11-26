Tu Nueva Radio YA llenó de felicidad y magia a 100 cumpleañeros del mes de noviembre

Alegría, diversión, canto y magia fueron los ingredientes principales de la gran fiesta que La Súper Líder del Dial ofreció a los 100 cumpleañeros del mes de noviembre, llenando sus corazones de felicidad.

El payaso Pipo Cachirulo brindó un show de hora y media, arrancando carcajadas con sus ocurrencias y payasadas.

Luego los festejados quebraron piñatas y se deleiteraron con un delicioso almuerzo navideño preparado por Comedor De Colores a base de pollo, arroz, ensalada de lechuga, pan y refresco.

En tanto Distribuidora Roma obsequió 100 paquetes de bolsos con juguetes para los homenajeados.

Mientras Repostería Luisa endulzó la celebración con el tradicional pastel a base de leche condensada.

Para cerrar con broche de oro, 7 niños fueron los ganadores por tercera ocasión para escoger sus estrenos y par de zapatos cada uno de Tiendas Grand Mall.

Al terminar la actividad Tu Nueva Radio Ya y nuestro equipo periodístico se trasladaron a vivir junto a los ganadores ese momento inolvidable en Grand Mall.

Atentos a la última convocatoria de diciembre para iInscriban a sus niños cumpleañeros de 3 a 10 años, solo deben de presentando fotocopia de partida de nacimiento.