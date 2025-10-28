Tu Nueva Radio YA lista para celebrar otro mes de bendiciones a 100 cumpleañeros

El día llegó y la alegría se multiplica por cien este jueves 30 de octubre, Tu Nueva Radio Ya celebrará a 100 cumpleañeros en una gran fiesta llena de color, música y sonrisas.

Gran fiesta de cumpleaños con Tu Nueva Radio Ya

Desde las 9 de la mañana los festejados vivirán una jornada inolvidable en el Ranchón Tiscapa con piñatas, golosinas de Distribuidora Roma, pastel y un delicioso almuerzo, cortesía de los amigos de Comedores de Colores.

El ambiente estará cargado de diversión y ternura, porque la Academia del Payaso Pipo quienes serán los encargados de brindar un show especial para los pequeños.

Esta actividad forma parte del compromiso permanente de Tu Nueva Radio Ya de compartir momentos de amor con los mimados del hogar, así que los esperamos el jueves 30 de octubre a celebrar el cumpleaños de los 100 niños que fueron inscritos con tan solo presentar la fotocopia de partida de nacimiento del menor de 3 a 10 años.



