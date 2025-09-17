Tu Nueva Radio YA entrega premio de 30 mil córdobas a Banda Marc ganadora del primer lugar en Festival de Bandas Rítmicas

Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder del Dial, entregó este miércoles el premio de 30 mil córdobas a la Banda Independiente MARC de Diriá, Granada, que se coronó como la gran ganadora del Cuarto Festival de Bandas Rítmicas, realizado en la colonia 14 de Septiembre.

Banda MARC gana el Festival de Bandas Rítmicas

“Fue una sorpresa ganar este primer lugar, dimos lo mejor y fuimos el boom del festival. Lo tomamos como un ensayo para seguir aprendiendo y nos convertimos en los mejores, estamos muy contentos”, expresó al llegar a Tu Nueva Radio Ya, Eunice Alonso Martínez, vicepresidenta de la Banda.

El festival, lleno de colorido y orgullo patrio, contó con la participación de 10 bandas de diferentes departamentos del país, todas destacando en talento y creatividad.

Sin embargo fue la Banda Música, Amor, Recreación y Compañerismo, mejor conocida como MARC, la que brilló aún más por su originalidad, cambios rítmicos, coreografía, vestuario y disciplina, según dijo Daniel Ruiz, miembro del jurado calificador.

La Banda MARC es dirigida por Wilmer Boniche, quien contó que nacieron hace 9 años uniendo a jóvenes talentosos originarios de los municipios de Diriá y Diriomo, del departamento de Granada.

Expresó que es la primera vez que participaron en el festival de bandas y prepararon su presentación durante dos meses, combinando el 50 por ciento con música comercial y el otro 50 por ciento con toques de identidad nacional, incluyendo la marimba, nuestro piano indígena.

Sus trajes blancos y dorados, fueron diseñados por el profesor Robinson Mondoy, resaltando paz, armonía y elegancia en cada uno de sus integrantes.

Karla, La Mejor Palillona

Karla Cabrera, de 19 años, fue la mejor palillona del Festival

Otro dato destacado en Banda MARC es que Karla Cabrera, de 19 años, se destacó como la mejor Palillona de todo el Festival, recibiendo reconocimiento por sus impecables coreografías y dedicación.

Karla tiene 4 años de dedicarse al trabajo duro de palillona por lo que Tu Nueva Radio Ya le obsequió además una canasta con productos varios, una silla para el mar y otra canasta con productos de belleza para celebrar su esfuerzo y talento.

La Banda MARC está conformada por 100 integrantes entre la gimnasia rítmica y músicos, y demostró pasión, respeto y calidad, dejando a todos los presentes al festival orgullosos de la música y tradición nicaragüense.

¡Felicidades a la Banda MARC, que con su arte y disciplina, se convirtió en la estrella del festival y nos llenó de orgullo patrio!