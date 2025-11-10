Tu Nueva Radio Ya celebrará “Ya Mi Cumple” del mes de noviembre

La fiesta más esperada de todos los meses de La Súper Líder del Dial, la radio de los niños y las familias, abre convocatoria para celebrar a 100 cumpleañeros del mes de noviembre, que tengan entre 3 y 10 años de edad.

La grandiosa celebración se realizará el miércoles 26 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Ranchón Tiscapa en un ambiente lleno de alegría, música y sorpresas.

Para inscribir a tus niños debes presentar una fotocopia de partida de nacimiento para verificar que el menor cumple celebra su cumpleaños en noviembre.

Los padres después de anotarlos recibirán un número por lo que les pedimos a los tutores guardarlo y traerlo el día de la fiesta para agilizar la entrega de paquetes de cada festejado.

Los homenajeados disfrutarán de un evento inolvidable con el show de la Academia del Payaso Pipo y quebrarán piñatas repletas de dulces. Además, recibirán sus paquetes de golosinas de Distribuidora Roma junto con sus juguetes.

Así que pónganse las pilas a venir a nuestros estudios a inscribir a sus niños y gozar de “Ya Mi Cumple”.