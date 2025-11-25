Loto comparte delicioso desayuno con trabajadores de Tu Nueva Radio Ya en Vísperas Navideñas

En un ambiente alegre y cargado del espíritu navideño, los trabajadores de Tu Nueva Radio Ya hicieron una breve pausa en sus labores para compartir junto a Loto, Te Cambia La Vida, un delicioso y tradicional desayuno nicaragüense.

El desayuno de campeones estuvo acompañado de gallo pinto, huevos revueltos, maduro frito, queso frito y chorizo parrillero con un jugo de naranja bien frío.

Además, Loto obsequió a los trabajadores de Tu Nueva Radio Ya útiles electrodomésticos como cafeteras, planchas y abanicos.

Claudia Gutiérrez, en representación de Loto, destacó la sólida alianza comercial con Tu Nueva Radio Ya, la cual se ha mantenido de forma ininterrumpida durante 14 años, transmitiendo diariamente los sorteos de Loto a las 12 del mediodía, 3 y 6 de la tarde y 9 de la noche.

En tanto Bismarck García, Coordinador de Prensa de La Súper Líder del Dial, expresó en nombre de nuestro director, compañero Dennis Schwartz el apoyo incondicional de la Radio del Pueblo para Loto Nicaragua.

Asimismo, destacó el fiel patrocinio de Loto en cada una de nuestras actividades a lo largo del año, como las Bodas Colectivas, Madre Panza, Gira de Verano, Papá Panzón y el Fiestón Navideño, entre otras.

En lo que va de este año, LOTO ha entregado más de 149 millones de córdobas a los programas sociales de Lotería Nacional, aportando así al bienestar de miles de familias nicaragüenses.

Este encuentro reafirma el compromiso de Loto de seguir llevando oportunidades, entretenimiento y momentos de alegría a las y los nicaragüenses, especialmente en esta temporada especial donde la unión y la esperanza brillan más fuerte.