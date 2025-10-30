100 niños vivieron un cumpleaños feliz y divertido con Tu Nueva Radio YA

Un día especial y lleno de felicidad vivieron 100 niños entre las edades de 3 a 10 años que festejaron “Ya mi Cumple”, evento organizado mes a mes por la radio del pueblo y la familia, Tu Nueva Radio Ya.

Ya mi Cumple: fiesta mágica para los niños felices

La fiesta de los consentidos se realizó en el Ranchón Tiscapa desde las 9 de la mañana donde nuestros pequeños invitados llegaron con sus mejores outfits para fotografiarse, conocer nuevos amiguitos y divertirse de su pereque.

El show inició con un concurso de baile para ambientar a los chavalos que de inmediato llenaron la pista para demostrar sus dotes artísticos en la música.

Luego siguió el Payaso “Chalequin”, de la Academia del Payaso Pipo, quien puso a reír a los cumpleañeros con sus ocurrencias de show de magia, canto y la famosa dinámica del “Chicharrón”, donde los participantes deben de contestar solo con “Chicharrón”.

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Los niños recibieron premios en cada una de las dinámicas donde también los padres que acompañaron a sus chavalos gozaron y agradecieron a La Super Líder del Dial por hacer una fiesta tan pomposa e inolvidable para sus pequeños.

En el festejo los consentidos del hogar quebraron piñata, recibieron golosinas y juguetes de Distribuidora Roma que distribuye caramelos Florestal.

Mientras que el área de Zona Selfie creada por Decoraciones Peyton, se lució con una propuesta visualmente encantadora , en esta ocasión la temática fue de Kuromi, Payaso y Sonic, donde los padres aprovecharon para retratar a sus niños.

Decoraciones Peyton , está ubicada de los semáforos del Ministerio del Interior, 4 cuadras al norte y media arriba para mayor información pueden contactarse al 7820-2287.

Mientras que los deliciosos pasteles de los cumpleañeros estuvieron a cargo de Repostería Luisa con su delicioso sabor tradicional de leche condensada; Este negocio con más de 30 años endulzando los momentos especiales, te esperan para cualquiera de tus ocasiones, los encuentran del Pali P del H 1 cuadra y media arriba.

Y para cerrar con broche de oro este party Comedor de Colores preparó 100 almuerzos, cada contenedor con su arroz, ensalada, pan y su respectivo pechugón rostizado con la bebida.

Antes de que todos los festejados se retiraran se realizó el sorteo de los seis niños ganadores para escoger su traje y zapatos en Tiendas Grand Mall.

Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes por ser parte de nuestra gran familia dedicada a servirles con cariño en cada una de nuestras actividades y a nuestros patrocinadores una vez más gracias, gracias por sumarse para ser felices a los cumpleañeros.

