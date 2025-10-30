100 niños vivieron un cumpleaños feliz y divertido con Tu Nueva Radio YA
Un día especial y lleno de felicidad vivieron 100 niños entre las edades de 3 a 10 años que festejaron “Ya mi Cumple”, evento organizado mes a mes por la radio del pueblo y la familia, Tu Nueva Radio Ya.
La fiesta de los consentidos se realizó en el Ranchón Tiscapa desde las 9 de la mañana donde nuestros pequeños invitados llegaron con sus mejores outfits para fotografiarse, conocer nuevos amiguitos y divertirse de su pereque.
El show inició con un concurso de baile para ambientar a los chavalos que de inmediato llenaron la pista para demostrar sus dotes artísticos en la música.
Luego siguió el Payaso “Chalequin”, de la Academia del Payaso Pipo, quien puso a reír a los cumpleañeros con sus ocurrencias de show de magia, canto y la famosa dinámica del “Chicharrón”, donde los participantes deben de contestar solo con “Chicharrón”.
Los niños recibieron premios en cada una de las dinámicas donde también los padres que acompañaron a sus chavalos gozaron y agradecieron a La Super Líder del Dial por hacer una fiesta tan pomposa e inolvidable para sus pequeños.
En el festejo los consentidos del hogar quebraron piñata, recibieron golosinas y juguetes de Distribuidora Roma que distribuye caramelos Florestal.
Mientras que el área de Zona Selfie creada por Decoraciones Peyton, se lució con una propuesta visualmente encantadora , en esta ocasión la temática fue de Kuromi, Payaso y Sonic, donde los padres aprovecharon para retratar a sus niños.
Decoraciones Peyton , está ubicada de los semáforos del Ministerio del Interior, 4 cuadras al norte y media arriba para mayor información pueden contactarse al 7820-2287.
Mientras que los deliciosos pasteles de los cumpleañeros estuvieron a cargo de Repostería Luisa con su delicioso sabor tradicional de leche condensada; Este negocio con más de 30 años endulzando los momentos especiales, te esperan para cualquiera de tus ocasiones, los encuentran del Pali P del H 1 cuadra y media arriba.
Y para cerrar con broche de oro este party Comedor de Colores preparó 100 almuerzos, cada contenedor con su arroz, ensalada, pan y su respectivo pechugón rostizado con la bebida.
Antes de que todos los festejados se retiraran se realizó el sorteo de los seis niños ganadores para escoger su traje y zapatos en Tiendas Grand Mall.
Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes por ser parte de nuestra gran familia dedicada a servirles con cariño en cada una de nuestras actividades y a nuestros patrocinadores una vez más gracias, gracias por sumarse para ser felices a los cumpleañeros.